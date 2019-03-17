Совет ЕС в понедельник проведет заседание, посвященное 5-й годовщине аннексии Крыма

Совет ЕС в понедельник проведет отдельное неформальное заседание, посвященное пятой годовщине незаконной аннексии Крыма Россией.

Об этом сообщило представительство Украины при ЕС на своей странице в Facebook.

"В рамках заседания Совета ЕС по иностранным делам 18 марта отдельный элемент программы под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини будет посвящен 5-й годовщине оккупации Крыма", - говорится в сообщении.

Начало мероприятия запланировано на 10:00 (брюссельское время). Его трансляцию можно будет увидеть по ссылке.

Напомним, Федерика Могерини обнародовала декларацию ЕС к 5-летию аннексии Крыма от имени всех государств-членов, в которой выражена твердая поддержка Украины и выдвинуты требования к России.