Для украинцев непризнанного Приднестровья организуют бесплатный подвоз на участки

СМИ в непризнанном Приднестровье сообщили, что в день выборов президента Украины 31 марта для украинцев, проживающих в регионе, будет организован бесплатный подвоз к избирательным участкам.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, информационное агентство непризнанной республики "Новости Приднестровья" обнародовало расписание автобусов и телефоны лиц, которые будут координировать отправку групп. Автобусы повезут избирателей из восьми населенных пунктов.

Избирательные участки в Молдове расположены в Посольстве Украины в Кишиневе и консульстве в Бельцах.

Ранее президент непризнанной республики Вадим Красносельский пообещал способствовать проведению выборов президента Украины. В конце января на встрече с представителями украинской общественности он заявил, что "республика уважает и признает выбор народа" и будет развивать добрососедские отношения, "независимо от того, кто из кандидатов займет пост президента", говорится на сайте главы Приднестровья.