Президент Эстонии впервые с 2011 года посетит Москву

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в апреле этого года посетит Москву с рабочим визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR

В Москве президент откроет отреставрированное историческое здание посольства Эстонии.

О визите президента в Москву проинформирован и МИД России, но на сегодняшний день договоренностей о двусторонних встречах нет.

Посольство Эстонии в Москве расположено в историческом центре города, в непосредственной близости от Кремля.

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Проект реконструкции здания посольства начался в 2014 году, а к ремонтно-строительным работам приступили осенью 2016 года.

Последний раз президент Эстонии посещал Россию восемь лет назад - в 2011 году на повторном освящении церкви Яани в Санкт-Петербурге побывал Тоомас Хендрик Ильвес.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество признать войной в Европе захват Россией украинских кораблей в Азовском море.