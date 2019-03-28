Президент Эстонии впервые с 2011 года посетит Москву
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в апреле этого года посетит Москву с рабочим визитом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR
В Москве президент откроет отреставрированное историческое здание посольства Эстонии.
О визите президента в Москву проинформирован и МИД России, но на сегодняшний день договоренностей о двусторонних встречах нет.
Посольство Эстонии в Москве расположено в историческом центре города, в непосредственной близости от Кремля.
Проект реконструкции здания посольства начался в 2014 году, а к ремонтно-строительным работам приступили осенью 2016 года.
Последний раз президент Эстонии посещал Россию восемь лет назад - в 2011 году на повторном освящении церкви Яани в Санкт-Петербурге побывал Тоомас Хендрик Ильвес.
Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество признать войной в Европе захват Россией украинских кораблей в Азовском море.