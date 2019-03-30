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В Польше открыли уже 12-е консульство Украины

Суббота, 30 марта 2019, 13:00

В городе Катовице 30 марта официально открыли Почетное консульство Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В г. Катовице, столице Сленского воеводства Польши, официально открыли Почетное консульство Украины, которым будет руководить д-р мед. Ярослав Вечорек. Это уже 12-е украинское почетное консульство на карте Польши", - написал в своем Twitter посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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Как известно, в связи с увеличением в Польше количества украинцев значительно возросло количество обращений в консульские учреждения для решения различных вопросов.

В тоже время Польша в прошлом году значительно сократила выдачу виз украинцам.

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