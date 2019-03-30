В Греции произошло мощное землетрясение
Суббота, 30 марта 2019, 14:12
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной Греции в субботу в 12:46 по Киеву.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Пока не было никаких сообщений о разрушениях или травмах.
5.3-magnitude earthquake strikes central Greece https://t.co/UUqnZdU8ug pic.twitter.com/5jd1kKAzTM— Kathimerini English Edition (@ekathimerini) 30 березня 2019 р.
Эпицентр толчков находился в 8 километрах к юго-западу от города Галаксиди, сообщает Институт геодинамики Афин. В прошлом этот район был поражен землетрясениями. Свидетели чувствовали землетрясение в столице Афин, в 129 км на запад.
Пожарная служба не сообщала о пострадавших.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua