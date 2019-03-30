В Греции произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в центральной Греции в субботу в 12:46 по Киеву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пока не было никаких сообщений о разрушениях или травмах.

Эпицентр толчков находился в 8 километрах к юго-западу от города Галаксиди, сообщает Институт геодинамики Афин. В прошлом этот район был поражен землетрясениями. Свидетели чувствовали землетрясение в столице Афин, в 129 км на запад.

Пожарная служба не сообщала о пострадавших.