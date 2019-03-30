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Президент Эстонии совершила марш-бросок вместе с военными

Суббота, 30 марта 2019, 15:42

Президент Эстонии Керcти Кальюлайд приняла участие в традиционном скаутском марш-броске, к которому присоединилось 1300 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

"Сегодняшний старт - отличный способ для меня провести время с военнослужащими, союзниками и таким образом отметить то, что Эстония присоединилась к НАТО 15 лет назад", - сказала Кальюлайд, которая впервые принимала участие в марш-броске.

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В участников было 8 часов, чтобы пройти 30-километровый путь, который в основном пролегал на территории центрального полигона Сил обороны, но также и на прилегающей к нему территории.

В экипировке военнослужащих Сил обороны и представителей силовых структур были служебное оружие и 10-килограммовый рюкзак, на них была полевая форма. Другие участники несли рюкзаки по 15 кг, но могли преодолеть дистанцию ​​и без дополнительной ноши.

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