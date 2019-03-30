В Париже произошли столкновения "желтых жилетов" с полицией

Несколько сотен человек, несогласных с экономической политикой президента Франции, вышли на протест в Париже 30 марта. Столкновения демонстрантов с полицией возникли в обед на улице Риволи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Полиция применила слезоточивый газ и эвакуировала пострадавшего "желтого жилета", говорится в сообщении.

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Всего за порядком в столице Франции следят около 12 тыс. полицейских и жандармов. Кроме Парижа, манифестации 30 марта проходят в Марселе, Кане, Руане, Страсбурге, Ницце.

В Авиньоне были проведены профилактические задержания, в ходе которых изъяли молоты, ножи и арматуру.