Официально: на выборах в Словакии победила оппозиционерка Чапутова

Во втором туре президентских выборов в Словакии убедительную победу одержала оппозиционная кандидат Зузана Чапутова.

Об этом свидетельствуют результаты окончательного подсчета голосов, сообщает "Европейская правда".

45-летняя юрист и общественная активистка Чапутова получила поддержку 58,41% избирателей. Ее оппонент, выдвиженец партии власти SMER и вице-президент Еврокомиссии Шефчович, - 41,59%.

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И Чапутову, и Шефчовича считают в целом дружественными к Украине политиками. Однако Чапутова более однозначно выступает за предоставление европейской перспективы для Киева и за продолжение санкций против РФ.

Чапутова стала известной как эко-активистка, которая требовала закрытия свалки возле города Пезинок. Она была вице-президентом партии "Прогрессивная Словакия", которая принимала активное участие в антиправительственных протестах, что возникли в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Куцяк.

Подробнее о выборах можно почитать в статье "От абортов к наказанию РФ: как избрание новой президенткой Словакии поможет Украине".