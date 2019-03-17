Пророссийские кандидаты не попали во второй тур словацких выборов -опрос

Согласно опросам, во второй тур президентских выборов в Словакии выходят оппозиционерка Зюзаннна Чапутова и вице-президент Еврокомиссии Милош Шевчович.

Об этом пишет Aktuality.sk.

Согласно фокус-группам от телеканала Markíza самовыдвиженка Чапутову, которую поддерживает действующий президент Андрей Киска, отдали голоса 42% избирателей. На втором месте Милош Шевчович - за кандидата от партии власти Smer проголосовало 17,6% словаков.

Таким образом, эти два политика встретятся во втором туре, который пройдет 30 сентября. Отметим, что и Чапутова, и Шевчович, считаются политиками, дружественными Украине.

Две следующие строчки заняли кандидаты с откровенно пророссийскими взглядами. За Штефана Гарабина проголосовало 13,7% избирателей, а за ультраправого Марианна Котлебу - 9%. Стоит отметить, что словацкие политологи предполагали вероятность выхода во второй тур именно Гарабина.

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Особенностью нынешних выборов стало продление моратория на публикацию данных экзит-поллов. Срок действия моратория было всплывал с завершением голосований - в 22 сама по Братиславе (23-00 по Киеву). Однако он был продлен на 1:00 15 минут из-за инцидента в в селе Меджаны на востоке страны.

На избирательном участке в этом селе случился громкий хулиганский поступок - человек пытался похитить урну. Во время его течи картонная урна порвалась и бюллетени высыпались на землю. Хулигана были арестованы, однако работа участки была приостановлена ​​более чем на час. В конце концов время голосования на этом участке был продлен на 1:00 15 минут - и это повлияло на запрет обнародования экзит-поллов.

Еще один громкий случай произошел на участке в городе Пезинок у Братиславы - в бюллетенях фамилия одного из кандидатов была обведена. Однако этот случай на ход голосования не повлиял.