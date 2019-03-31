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Украинцы в Праге, Берлине и Таллине выстаивают большие очереди, чтобы проголосовать

Воскресенье, 31 марта 2019, 13:38

На зарубежных участках в Праге, Берлине и Таллине, чтобы проголосовать, украинцы ждут в огромных очередях.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В Праге интерес к выборам очень большой", - проинформировал о ходе выборов посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в своем Twitter, опубликовав фото очереди, что растянулась на две улицы.

Большая очередь образовалась и в Берлине, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник. 

 
Очередь в Берлине
Фото: юрий кусмак

Большая очередь сформировалась также в Таллине, сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

Напомним, на первом зарубежном участке голосование уже завершилось.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 1 апреля.

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