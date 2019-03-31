Украинцы в Праге, Берлине и Таллине выстаивают большие очереди, чтобы проголосовать

На зарубежных участках в Праге, Берлине и Таллине, чтобы проголосовать, украинцы ждут в огромных очередях.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"В Праге интерес к выборам очень большой", - проинформировал о ходе выборов посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в своем Twitter, опубликовав фото очереди, что растянулась на две улицы.

У Празі інтерес до виборів дуже великий pic.twitter.com/yk4YUFCPpE — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 31 березня 2019 р.

Большая очередь образовалась и в Берлине, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Як же приємно, що так багато наших співвітчизників прийшли на вибори Президента України у Берліні! — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 31 березня 2019 р.

Очередь в Берлине Фото: юрий кусмак

Большая очередь сформировалась также в Таллине, сообщила посол Украины в Эстонии Марьяна Беца.

Приємно бачити, як багато громадян України хочуть проголосувати на виборах Президента України в Естонії #Вибори2019 pic.twitter.com/vTo3MdNxqc — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 31 березня 2019 р.

Напомним, на первом зарубежном участке голосование уже завершилось.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 1 апреля.