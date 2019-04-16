Дональд Туск вернулся в тройку наиболее популярных среди поляков политиков

Поляки больше всего доверяют президенту Анджею Дуде, президент Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск - на третьем месте.

Таковы результаты опроса IBRiS для портала Onet, сообщает "Европейская правда".

Президенту доверяют 46,7% опрошенных. В то же время Анджею Дуде не доверяют 41,8% поляков. 11,3% респондентов сохраняют к нему нейтральное отношение.

На втором месте по уровню доверия - премьер Матеуш Моравецкий, которому доверяют 42,5% поляков. Доверяют главе правительства 48%, нейтрально относятся 8,1%.

В первую тройку политиков, которым больше всего доверяют поляки, в апреле вернулся экс-премьер Дональд Туск. Ему доверяют 39,9% респондентов, не доверяют 46,6%. 13,2% поляков нейтрально относятся к Туску.

Вместе с тем высокий уровень недоверия поляки проявляют к пророссийскому ультраправому политику Янушу Корвину-Микке (75,1%), лидеру правящей партии "Право и справедливость" Ярославу Качиньскому (58%) и министру юстиции Збигневу Зебро (56,6%).

Как сообщалось, в Польше оппозиционная "Европейская коалиция" отстает от правящей партии "Право и справедливость" лишь на 3 процентных пункта.