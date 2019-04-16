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В Мадриде эвакуируют 235-метровый небоскреб из-за угрозы взрыва

Вторник, 16 апреля 2019, 14:39

Национальная полиция Испании по соображениям безопасности эвакуирует небоскреб Torrespacio высотой 235 метров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на испанскую полицию.

Полицию вызвали на место происшествия в 12.25.

"В этот момент полиция работает в небоскребе Torrespacio, который эвакуируют по соображениям безопасности. Просим всех, кто находится в помещении или в непосредственной близости от здания, следовать инструкциям персонала", - сообщила полиция в Twitter, не уточнив детали.

Как сообщает портал ABC со ссылкой на источники в полиции, причиной эвакуации стало сообщение о бомбе. По другим данным, здание эвакуируют из-за того, что сработала пожарная сигнализация.

В здании расположены посольства Великобритании, Канады, Австралии и Нидерландов.

Torrespacio является четвертым по высоте небоскребом в Испании.

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