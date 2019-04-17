Великобритания подготовила замену санкциям против РФ после Brexit

Правительство Великобритании подготовил регламент санкций против России, который вступит в силу после того, как страна выйдет из состава Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", документ опубликован на сайте британского правительства.

"Документ должен обеспечить, чтобы определенные санкции, касающиеся России, которые в настоящее время действуют в Великобритании в соответствии с законодательством ЕС и соответствующими нормативными актами Великобритании, продолжали эффективно действовать после того, как Великобритания покинет ЕС", - говорится в сообщении.

Лондон подчеркивает, что режим санкций направлен на побуждение России прекратить действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Когда эти правила вступят в силу, они с тем же существенным эффектом заменят соответствующее действующее законодательство ЕС и соответствующие нормативные документы Британии", - отметили в правительстве.

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В Британии сейчас действуют три режима санкций в отношении России в соответствии с решениями Евросоюза:

- санкции от марта 2014 года за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины относительно определенных физических и юридических лиц;

- торговые и финансовые секторальные санкции от июля 2014 года;

- санкции с июня 2014 года в ответ на незаконную аннексию Россией полуострова Крым и Севастополя.