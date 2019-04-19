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Беспорядки в Северной Ирландии: погибла журналистка

Пятница, 19 апреля 2019, 07:38

В североирландском городе Лондондерри в результате стрельбы погибла 29-летняя журналистка, которая освещала местные беспорядки. Полиция рассматривает это как "террористический акт".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Беспорядки в Лондондерри начались накануне пасхального выходного дня, когда местные республиканцы отмечают годовщину Пасхального восстания в 1916 году за независимость Ирландии.

 

В эти дни сторонники воссоединения Северной Ирландии и Ирландии - так называемые "диссиденты" - особенно активны.

В нескольких районах города неизвестные жгли автомобили и вступали в столкновения с полицией.

 

Помощник начальника полиции Марк Гамильтон заявил, что полиция "рассматривает стрельбу как террористический инцидент", и было начато расследование убийства.

"К сожалению, я могу подтвердить, что в результате выстрелов в Креггане (один из районов города, - ред.), была убита 29-летняя женщина", - сказал Гамильтон.

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