Популярность Макрона после пожара в Нотр-Даме резко выросла

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона резко возросла в дни после пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Об этом свидетельствуют результаты опроса BVA-барометр для RTL, Orange и La Tribune, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что такого уровня популярности у президента Франции не наблюдалось с сентября 2018 года.

Больше всего поддержка Макрона - на 6 процентных пунктов - выросла среди пенсионеров. Таким образом, они оценили жест по индексации малых пенсий из-за инфляции.

В то же время социологи предупреждают: президенту нельзя терять бдительность. В частности, они напоминают о паузе после проведения национальных дебатов.

Отмечается, что как только президент объявит о новых мерах по реализации результатов дебатов, страну могут ожидать новые конфликты.