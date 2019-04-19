Популярность Макрона после пожара в Нотр-Даме резко выросла
Популярность президента Франции Эммануэля Макрона резко возросла в дни после пожара в Соборе Парижской Богоматери.
Об этом свидетельствуют результаты опроса BVA-барометр для RTL, Orange и La Tribune, сообщает "Европейская правда".
Отмечается, что такого уровня популярности у президента Франции не наблюдалось с сентября 2018 года.
Больше всего поддержка Макрона - на 6 процентных пунктов - выросла среди пенсионеров. Таким образом, они оценили жест по индексации малых пенсий из-за инфляции.
В то же время социологи предупреждают: президенту нельзя терять бдительность. В частности, они напоминают о паузе после проведения национальных дебатов.
Отмечается, что как только президент объявит о новых мерах по реализации результатов дебатов, страну могут ожидать новые конфликты.