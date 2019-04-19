Франция на следующей неделе отправит военных в Эстонию

Французские военнослужащие и бронетехника 23 апреля прибудут в Эстонию в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия в странах Балтии и Польше.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства Франции в Эстонии.

"23 апреля французское подразделение в составе 300 военных прибудет в город Тапа в рамках военной миссии FRA-EFP LYNX, которая продлится в Эстонии до конца августа", - говорится в сообщении.

Французы привезут с собой пять танков Leclerc и 13 боевых машин пехоты VBCI. Сообщается, что вооружение прибудет по железной дороге.

Город Тапа находится примерно в 140 км от российской границы.

Французские военные впервые несли службу в Тапа с марта по декабрь 2017 года. Кроме того, с апреля по сентябрь 2018 года воздушное пространство Эстонии охраняли французские самолеты.