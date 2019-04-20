В Париже задержали более 120 участников протестов "желтых жилетов"

Полиция Франции состоянию на 13.20 субботы задержала 126 человек во время акции "желтых жилетов" в Париже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал BFMTV.

В основном людей задерживали в связи с "ношением запрещенных предметов".

В целом с начала дня столичные полицейские провели превентивний обыск участников протестов более 11 тысяч раз.

Участники протестов выходят на улицу 23-ю неделю подряд. В эту субботу во французской столице запланировано несколько шествий. При этом власти в очередной раз запретили проведение акций на Елисейских полях, а также в районе Собора Парижской Богоматери.

Накануне глава французского МВД Кристоф Кастанер сообщил, что безопасность на манифестациях по всей стране будут обеспечивать 60 тысяч полицейских.