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Украинцы выбрали президента на первом зарубежном участке

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Украинцы выбрали президента на первом зарубежном участке

Воскресенье, 21 апреля 2019, 13:06

Завершилось голосование на избирательном участке в Австралии, открывшимся первым среди иностранных участков.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Участок в Канберре, образованный при посольстве Украины, открылся первым среди всех зарубежных участков - в 23:00 по киевскому времени еще в субботу. Проголосовать там могли и граждане Украины из Новой Зеландии. Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

 

"Традиционно активные Канберра и Сидней, особенно тепло приветствуют украинцев из других штатов и территорий, в частности, Мельбурна, которые машинами и даже мотоциклами преодолели более 1500 тысяч км, чтобы отдать свой голос за будущее Украины", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

В первом туре на этом участке проголосовали 125 избирателей, явка составила 7,2%.

После Австралии голосовать начали украинцы в Японии и Южной Корее, позже - в Казахстане.

Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира.

Выборы президента завершатся после закрытия последнего участка в Сан-Франциско. Голосование там продлится до 6 утра по Киеву 22 апреля.

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