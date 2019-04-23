Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО
Вторник, 23 апреля 2019, 20:07
Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и пригласил его посетить штаб НАТО в ближайшее время.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Только что разговаривал с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил его посетить штаб НАТО в ближайшем будущем. НАТО будет продолжать оказывать Украине сильную политическую и практическую поддержку", - написал Столтенберг в своем Twitter.
23 апреля также президент Евросовета Дональд Туск провел телефонный разговор с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским. Он ожидает встречи с Зеленским на саммите Украина-ЕС в июле.
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