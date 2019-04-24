В ЕС прокомментировали возможность встречи с Зеленским

Команда победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского поддерживает контакт с чиновниками ЕС, впрочем, о конкретной дате встречи речь пока не идет.

Как передает "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн на брифинге в Брюсселе.

"Команды находятся в контакте друг с другом, и как только появится шанс, я уверен, будет возможность встретиться", - сказал он, отвечая на вопрос о том, возможна ли встреча Зеленского с руководителями ЕС до того, как он официально станет президентом.

23 апреля президент Евросовета Дональд Туск провел с Зеленским телефонный разговор. Туск ожидает встречи с Зеленским на саммите Украина-ЕС 8 июля.

По закону, инаугурация нового президента должно состояться не позднее 3 июня.