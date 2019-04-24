В Совете Европы могут "случайно" не заметить выдачу Россией паспортов - посол

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что проинформировал послов государств-членов Совета Европы, Генерального секретаря СЕ и Председателя ПАСЕ об указе Путина об упрощенном предоставлении гражданства жителям ОРДЛО.

Об этом сообщает "Европйеська правда".

В своем аккаунте в Twitter Кулеба отметил, что сказал представителям Совета Европы о том, что РФ реализует "осетинский сценарий" для Донбасса.

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Вместе с тем дипломат отметил, что ситуация в Совете Европы сейчас очень непростая, поэтому решение Путина здесь могут "случайно" не заметить.

"Здесь прилагают все усилия, чтобы хвалить Россию за конструктив ради того, чтобы вернуть их делегацию в ПАСЕ. Поэтому решение Путина могут "случайно" и не заметить. Так, реалии мира строгие. Но приходится бороться в любой реальности", - отметил Дмитрий Кулеба.

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Как сообщалось, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО.

Официальный Киев призвал Европейский Союз оперативно и решительно отреагировать на решение РФ по упрощенной выдаче паспортов жителям ОРДЛО.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.