Посол Франции: раздача паспортов РФ противоречит Минским соглашениям

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что решение российских властей о выдаче паспортов Российской Федерации гражданам Украины на оккупированном Донбассе противоречит Минским соглашениям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом посол Франции сообщила в Twitter.

"Мы осуждаем решение России об упрощении предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей. Это решение противоречит Минским соглашениям и не способствует усилиям по урегулированию конфликта", - подчеркнула Дюмон.

Nous condamnons la décision de la Russie de faciliter l’octroi de la nationalité russe aux habitants de Donetsk et Louhansk. Cette décision contredit les accords de Minsk et ne facilite pas les efforts déployés en vue du règlement du conflit. — Isabelle Dumont (@isabelledumont) 24 квітня 2019 р.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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