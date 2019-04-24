Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Волкер назвал подрывом Минских соглашений решение России о паспортах

"Паспортный указ" РФ: у Зеленского рассчитывают на поддержку международного сообщества

МИД: "паспортным указом" Россия дестабилизирует Украину после выборов

Украина просит ЕС дать решительный ответ на выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО






Посол Франции: раздача паспортов РФ противоречит Минским соглашениям

Среда, 24 апреля 2019, 20:35

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что решение российских властей о выдаче паспортов Российской Федерации гражданам Украины на оккупированном Донбассе противоречит Минским соглашениям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом посол Франции сообщила в Twitter.

"Мы осуждаем решение России об упрощении предоставления российского гражданства жителям Донецкой и Луганской областей. Это решение противоречит Минским соглашениям и не способствует усилиям по урегулированию конфликта", - подчеркнула Дюмон.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины назвало "юридически ничтожным" указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО и заявило, что это решение имеет целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в послевыборный период.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: "Начало аннексии, удар по Зеленскому или поиск мигрантов: что стоит за решением Путина по Донбассу".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Донбасс и ОРДЛО Франция Россия
powered by lun.ua