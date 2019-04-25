Комитет Сейма Латвии одобрил заявление о признании геноцидом депортации крымских татар

Комитет по иностранным делам Сейма Латвии принял заявление о признании геноцидом депортации крымских татар и осуждении продолжающейся оккупации Крыма.

Об этом накануне сообщила первый секретарь посольства Украины в Латвии Алиса Подоляк, информирует "Европейская правда".

"Сегодня в Риге был важный день. Комитет по иностранным делам Сейма Латвии принял важное для Украины заявление о признании геноцидом депортации крымских татар и осуждении продолжающейся оккупации Крыма, а перед этим состоялась как всегда теплая и содержательная встреча со спикером парламента Инара Мурниеце", - сообщила дипломат на своей странице в Facebook.

Также, по словам Подоляк, накануне в Риге в парке Кровальда возле памятника Тарасу Шевченко высадили три крымские липы.

"Крымская липа была объявлена ​​Деревом года в Латвии в знак солидарности с Украиной и крымскими татарами", - отметила дипломат.

Подоляк отдельно поблагодарила министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса за его оперативную реакцию на решение российских властей упростить процедуру предоставления гражданства жителям Донбасса.