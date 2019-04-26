Президент Франции выступил за реформу Шенгенской зоны

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за реформирование Шенгенской зоны, отметив, что в ней должно быть меньше стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Общие границы, Шенген, Дублинские соглашения больше не работают", - сказал Макрон, напомнив о провалах в миграционной политике.

Президент Франции, не упомянув названия одной из стран, отметил, что государства, которые не хотят принимать искателей убежища, не должны пользоваться выгодами системы открытых границ.

Он заявил, что хотел бы реформы Шенгенской зоны на основе "ответственности и солидарности".

"Лучше было бы иметь в этой зоне меньше государств. Я не хотел бы иметь в Шенгенской зоне страны, которые получают от нее выгоды, если речь идет о свободном движении граждан, но не хотят принимать на себя часть общего бремени", - заявил Макрона.

Он отметил также, что Франции необходимо серьезно изменить миграционную политику. Французский лидер отметил, что убежден в необходимости продолжать предоставлять убежище беженцам. Однако он призвал бороться с теми, кто злоупотребляет возможностью получения убежища.