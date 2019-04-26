Климкин: саммит "нормандской четверки" в ближайшее время не планируется

Саммит "нормандской четверки" с лидерами Германии, Франции, Украины и России в ближайшее время не планируется.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции в Киеве.

"Я не знаю о планировании какой-либо встречи в нормандском формате на высшем уровне в ближайшие сроки. Также речь не идет о министерской встрече", - сказал Климкин.

Он отметил, что были переговоры о том, чтобы провести встречу после 5-й годовщины со дня первого "нормандского саммита".

"Но надо понимать, что мы получим в контексте безопасности, в контексте освобождения наших политических узников, наших военнопленных. Вот эти вопросы сначала надо проработать", - добавил министр.

Ранее в украинском МИДе заявляли, что саммита "нормандской четверки" в июне, скорее всего, не будет.

Напомним, президент Петр Порошенко после визита во Францию ​​и Германию заявил, что в июне должен состояться саммит "нормандской четверки" на высшем уровне.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о возможности участия Владимира Путина в этой встрече.

Владимир Зеленский после победы на выборах пообещал сохранить Минские договоренности и нормандский формат.

Последняя встреча "нормандской четверки" на уровне глав государств состоялась в Берлине 19 октября 2016 года.