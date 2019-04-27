МИД Германии поражен новостью о взрыве на шахте в ОРЛО

Министерство иностранных дел Германии выразило соболезнования в связи со взрывом на шахте "Востоккарбон" в поселке Юрьевка на территории временно оккупированной Луганщины, в результате которого погибли 17 шахтеров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом германское ведомство отметило в своем заявлении в субботу.

"Мы поражены новостями с востока Украины, где, очевидно, несколько человек погибли в результате взрыва на шахте. Наши мысли - с жертвами и их семьями", - говорится в сообщении министерства в официальном канале в Twitter.

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25 апреля на шахте "Востоккарбон" в поселке Юрьевка на оккупированной территории Луганской области произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался метан.

В субботу стало известно, что тела всех 17 погибших в результате аварии на шахте горняков подняли на поверхность.

С 2014 года шахта прекратила работать, но с января 2018 года она возобновила работу.