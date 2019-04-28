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В Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах

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В Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах

Воскресенье, 28 апреля 2019, 10:30

В 7 утра по местному времени в Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах. Голосование продлится до 20 часов по местному времени.

Об этом сообщает, "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

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Последние опросы, обнародованные El Pais неделю назад, дают социалисам из PSOE около 30%, тогда как их основной конкурент - консервативная Народная партия (PP) может получить существенно меньше - около 20%.

По 14% могут получить еще две политические партии: правоцентристы Ciudadanos и левые с Podemos.

Особенностями нынешних выборов стала высокая поддержка право популистов с Vox. За эту партию может отдать голоса около 11% избирателей.

Такая популярность в первую очередь вызвана позицией партии в вопросе Каталонии - в Vox выступают против любых уступок сепаратистам.

Подробнее об испанских выборы можно почитать в статье "Зеленое наступление: как внеочередные выборы изменят испанскую политику".

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