В 7 утра по местному времени в Испании началось голосование на досрочных парламентских выборах. Голосование продлится до 20 часов по местному времени.

Об этом сообщает, "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Последние опросы, обнародованные El Pais неделю назад, дают социалисам из PSOE около 30%, тогда как их основной конкурент - консервативная Народная партия (PP) может получить существенно меньше - около 20%.

По 14% могут получить еще две политические партии: правоцентристы Ciudadanos и левые с Podemos.

Особенностями нынешних выборов стала высокая поддержка право популистов с Vox. За эту партию может отдать голоса около 11% избирателей.

Такая популярность в первую очередь вызвана позицией партии в вопросе Каталонии - в Vox выступают против любых уступок сепаратистам.

Подробнее об испанских выборы можно почитать в статье "Зеленое наступление: как внеочередные выборы изменят испанскую политику".