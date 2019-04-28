В Европарламент от Польши проходят четыре политические силы - опрос

"Право и справедливость" остается лидером симпатий польских избирателей перед выборами в Европарламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Согласно исследованию, проведенному компанией IBRIS для RMF FM и "Dziennik Gazeta Prawna", 49% респондентов заявили, что намерены принять участие в выборах в Европарламент, которые пройдут 26 мая.

Больше всего избирателей намерены проголосовать за правящую партию "Право и справедоливисть" - 38,7%. За оппозиционную Европейскую Коалицию, которая состоит из пяти партий (Гражданская Пратформа, SLD, Новочесна, PSL и Зеленые) планируют отдать голоса 33% избирателей.

Впрочем, еще 8,2% опрошенных намерены проголосовать за другую оппозиционную силу - партию "Весна" Роберта Бедроня.

Опросы показывают, что 5-процентный избирательный барьер преодолевает и правопопулистского партия Kukiz'15 - за нее готовы отдать голоса 5,4% поляков.

Напомним, что сейчас Польша делегирует в Европарламент 51 депутат. Однако, в следующем созыве ее квота возрастет до 52 мандатов.