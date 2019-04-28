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72-летний француз пересек Атлантический океан в бочке

Воскресенье, 28 апреля 2019, 13:45

72-летний француз Жан-Жак Савин объявил об успешном завершении своего путешествия Атлантикой в ​​стальной бочке.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, соответствующее заявление путешественник отослал в СМИ емейлом, добавив свой GPS.

"После 122 дней и девяти часов, меридиан позиционирует меня в Карибском море. Переправа закончена. Спасибо всем,", - написал он, добавив фотографию.

"Пересечение Атлантики является успешным", - резюмирует Жан-Жак Савин. Сейчас бочка дрейфует к Флориде, где он собирается завершить путешествие.

Бывший военный принял решение самостоятельно пересечь океан, дрейфуя течениями. Вдохновителем этой идеи был швейцарец Ален Бомбард, который в 1952 году в одиночку переправился через Атлантику на резиновой лодке.

Свое путешествие Жан-Жак Савин начал 26 декабря с острова Эль-Йерро на Канарских островах. Его бочка имеет длину 3 метра и диаметр 2,1 м.

 

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