Выборы в Испании - явка самая высокая с 1993 года

По состоянию на 14 часов по местному времени явка на досрочных парламентских выборах в Испании составила 41,49%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Отмечается, что на данный момент такой уровень явки стал наибольшим показателем с 1993 года и вторым в истории.

Для сравнения, на выборах 2016 состоянию на 14 часов явка избирателей составляла лишь 36,87%.

Больше всего выросла явка в Каталонии - в настоящее время в регионе, хочет стать отдельным государством, в общенациональных выборах приняло участие 43,5% избирателей, что на 11,2 процентных пункта больше, чем на прошлых выборах.

Самая низкая явка - на Канарских островах (30,72%). Впрочем, это тоже больше, по сравнению с предыдущими выборами (28,38%).

Напомним, голосование продлится до 20 часов по местному времени. Последние опросы, обнародованные El Pais неделю назад, дают социалистам из PSOE около 30%, тогда как их основной конкурент - консервативная Народная партия (PP) может получить существенно меньше - около 20%.

По 14% могут получить еще две политические партии: правоцентристы Ciudadanos и левые с Podemos.

Особенностями нынешних выборов стала высокая поддержка право популистов с Vox. За эту партию может отдать голоса около 11% избирателей.

Такая популярность в первую очередь вызвана позицией партии в вопросе Каталонии - в Vox выступают против любых уступок сепаратистам.

Подробнее об испанских выборы можно почитать в статье "Зеленое наступление: как внеочередные выборы изменят испанскую политику".