В Турции перевернулся автобус с футбольной командой, есть погибший и раненые

В Турции перевернулся микроавтобус, перевозивший футбольную команду Alanyaspor, в результате погиб полузащитник команды Йозеф Сурал, ранены еще семь игроков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Daily Sabah.

Микроавтобус выехал из города Кайсери после матча и в первые часы понедельника съехал с дороги и перевернулся в Алании в 5 км от центра города.

"По информации, которую я получил от начальника полиции, в микроавтобусе были два водителя и оба заснули," – сказал председатель Alanyaspor Хасан Чавушоглу.

Полиция задержала водителя, который был за рулем на момент аварии, после того как обоих водителей допросили.

Пострадавших игроков доставили в ближайшую больницу, однако 28-летний полузащитник Йозеф Сурал от полученных травм скончался.