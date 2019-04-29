Во Франции задержали группу подозреваемых в подготовке теракта

Во Франции задержали группу лиц по подозрению в подготовке теракта против сил безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Подозреваемые были задержаны в пятницу в рамках расследования, открытого в начале февраля в отношении предполагаемого главаря террористической ячейки.

По данным правоохранителей, подозреваемые занимались поиском оружия.

В рамках дела под стражу поместили четырех человек.

Сообщается, что задержанные планировали совершить задуманный теракт в ближайшем будущем.

Среди задержанных есть подросток. В 2017 году в возрасте 15 лет он был арестован и осужден при попытке отправиться в Сирию. Юноша был приговорен к трем годам тюремного заключения, из которых два года условно.