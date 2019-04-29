Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Юнкер: не вижу существенной разницы между Порошенко и Зеленским, если речь идет о РФ

Социалисты выиграли выборы в Испании, однако абсолютного большинства не получили

В Турции перевернулся автобус с футбольной командой, есть погибший и раненые

Выборы в Испании - экзит-пол указывает на победу социалистов






Во Франции задержали группу подозреваемых в подготовке теракта

Понедельник, 29 апреля 2019, 11:43

Во Франции задержали группу лиц по подозрению в подготовке теракта против сил безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Подозреваемые были задержаны в пятницу в рамках расследования, открытого в начале февраля в отношении предполагаемого главаря террористической ячейки.

По данным правоохранителей, подозреваемые занимались поиском оружия.

В рамках дела под стражу поместили четырех человек.

Сообщается, что задержанные планировали совершить задуманный теракт в ближайшем будущем.

Среди задержанных есть подросток. В 2017 году в возрасте 15 лет он был арестован и осужден при попытке отправиться в Сирию. Юноша был приговорен к трем годам тюремного заключения, из которых два года условно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция
powered by lun.ua