Во Франции задержали группу подозреваемых в подготовке теракта
Понедельник, 29 апреля 2019, 11:43
Во Франции задержали группу лиц по подозрению в подготовке теракта против сил безопасности.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Подозреваемые были задержаны в пятницу в рамках расследования, открытого в начале февраля в отношении предполагаемого главаря террористической ячейки.
По данным правоохранителей, подозреваемые занимались поиском оружия.
В рамках дела под стражу поместили четырех человек.
Сообщается, что задержанные планировали совершить задуманный теракт в ближайшем будущем.
Среди задержанных есть подросток. В 2017 году в возрасте 15 лет он был арестован и осужден при попытке отправиться в Сирию. Юноша был приговорен к трем годам тюремного заключения, из которых два года условно.
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