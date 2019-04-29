Ультраправые вошли в парламент Испании впервые за почти 40 лет

Ультраправая партия Vox попала в парламент Испании, получив 10,3% голосов – политическая сила такого толка попадает в высший законодательный орган королевства впервые за почти четыре десятилетия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Ультраправые во главе с Сантьяго Абаскалем вошли в парламент, получив 24 места, однако решающей роли в формировании правительства они играть не будут.

Партия получила несколько худший результат, чем прогнозировали отдельные опросы. В парламенте Испании они будут пятой по величине политической силой и значительного влияния на принятие решений не окажут.

Вместе с тем с прохождением ультраправых Испания утратила статус единственной крупной европейской страны, которая не имеет сильной ультраправой партии.

Лидер партии Vox Сантьяго Абаскаль ранее призвал построить стену на границе, чтобы остановить поток иммигрантов.

Напомним, по результатам подсчета 99,99% голосов, Социалистическая партия премьера Педро Санчеса получила 28,7% голосов (123 места). Партия Unidas Podemos, самый вероятный партнер социалистов по коалиции, получит 42 места.