В Еврокомиссии выступили за поочередное присоединение балканских стран к ЕС

Одновременное вступление всех стран Западных Балкан в ЕС был бы лучшим вариантом, однако на практике этот вариант не сработает.

Об этом в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоганнес Хан, сообщает "Европейская правда".

"Теоретически, совместное вступление было бы лучшим вариантом. Однако на практике это не сработает, потому что мы оцениваем прогресс каждой страны. Кто первый подошел, того первым и обслужили" - сказал он.

По его словам, страна, которая достигла прогресса в реформах, не должна ждать других и страдать из-за того, что они пасут задних.

"Соревнование между странами несет положительный сигнал и вдохновляет", - считает еврокомиссар.

Также Хан отметил, что новый договор о вступлении будет предусматривать, что новое государство-член ЕС не сможет заблокировать присоединение к блоку других стран Западных Балкан.

Он подчеркнул, что вступление стран Западных Балкан в Европейский Союз отвечает собственным интересам ЕС.

"Я не устану выступать за расширение ЕС. Речь идет не только о людях в Юго-Восточной Европе, но и наши собственные интересы. Мы либо экспортируем стабильность, либо импортируем нестабильность", - заявил Хан.