Во Вроцлаве арестовали таксиста, который намеренно наехал на украинца

Вроцлавский суд арестовал на три месяца таксиста, который в субботу намеренно протаранил велосипедиста-украинца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Fakt.

Судьи приняли доводы прокурора и решили арестовать 37-летнего таксиста на три месяца. Мужчине предъявили обвинение в попытке умышленного убийства.

Инцидент произошел в субботу утром в окрестностях городского парка. Велосипедист родом из Украины переехал дорогу на красный свет и в определенный момент врезался в такси.

"После столкновения мужчины на минутку задержались, после этого велосипедист поехал. Водитель автомобиля двинулся за ним, заехав на территорию парка", - сообщили в полиции Вроцлава.

Сообщается, что таксист был настолько взбешен, что заехал автомобилем на аллею для пешеходов и велосипедистов. Через некоторое время он нажал на газ и наехал на украинца.

На помощь украинцу бросились случайные прохожие., которые вызвали скорую. Выяснилось, что у мужчины раздроблена грудная клетка.

Полиция задержала водителя такси, а в понедельник суд арестовал его.

"Я невиновен. Это было непреднамеренно. Я католик, у меня нет штрафных баллов, у меня пятеро детей" - пытался оправдаться таксист перед началом заседания суда.