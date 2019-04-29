Грузия не разрешила въезд путинским байкерам

В Грузию не пустили колонну российских байкеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

По данным МВД Грузии, гражданам России было отказано во въезде в страну на основании подпункта З статьи 11 закона о "правовом положении иностранцев и лиц без гражданства".

В этой статье закона говорится, что иностранцу может быть отказано во въезде в Грузию, если он не предоставит информацию или предоставит ложную информацию о своей личности или цели поездки. Въезд байкерам запрещен до 10 мая.

Колонна, состоящая из граждан России и других стран СНГ, была остановлена на КПП "Верхний Ларс". Им было отказано во въезде на территорию Грузии. Колонна состоит из 30 байкеров, которые ехали в Салоники, где у них 1-2 мая запланирован сбор.

Грузия не впервые не пускает в страну байкеров. Так же в 2017 году в страну не пустили путинских байкеров. Тогда заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили объяснил отказ тем, что "для большой части грузинского общества неприемлем анонсированный визит "Ночных волков" и перформанс, который не соответствует духу праздника".