Словацкий суд отказался запретить ультраправую парламентскую партию

Верховный суд Словакии отказался удовлетворить ходатайство генерального прокурора о запрете ультраправой партии "Народная партия – Наша Словакия", которая имеет 14 мест в парламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В своем запросе, поданном два года назад, генпрокурор Яромир Чизна заявил, что "Народная партия-Наша Словакия" является экстремистской группой, деятельность которой нарушает конституцию страны.

Но суд в понедельник постановил, что генеральный прокурор не смог предоставить достаточно доказательств для запрета.

Вердикт является окончательным.

Партия открыто восхищается нацистским марионеточной государством, которым страна была во время Второй мировой войны. Участники партии используют нацистские приветствия, называют ромов экстремистами, рассматривают НАТО как террористическую группу и хотят, чтобы страна вышла из альянса и Европейского Союза.