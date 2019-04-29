Град в Хорватии: на улицы города на острове Хвар выпало несколько сантиметров льда

В ночь на понедельник частью хорватской Далмации прокатились грозы, больше всего пострадал город Стары Град на острове Хвар, где выпал невиданный град.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на хорватский портал Tportal.

Грозы накрыли Далмацию после 3 ночи 29 апреля. В городе Стары Град и его окрестностях улицы покрыло несколькосантиметровым слоем льда, который кое-где не растаял даже полдень.

Big amounts of hail in Stari Grad, Hvar Island, S Croatia today, April 29. Report: @DalmacijaDanas pic.twitter.com/JeAXqUaeTm — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 29 квітня 2019 р.

Сообщается, что град нанес значительный ущерб сельскохозяйственным культурам, в частности виноградникам и оливам.

Мэр Антонио Шкарпа распорядился создать комиссию для оценки ущерба, которая должна определить, объявлять ли в городе зону природной катастрофы.

Сообщается, что непогода на днях бушует не только в Далмации, но и в Истрии. В частности в районе горных массивов региона этой ночью выпало несколько сантиметров снега.