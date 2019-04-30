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В Сербии столкнулись автобус и грузовик: 4 погибших, 6 пострадавших

Вторник, 30 апреля 2019, 13:55

Четыре человека погибли и шесть получили травмы в результате лобового столкновения между автобусом и грузовиком на юге Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Авария произошло в 6:45 утра во вторник недалеко от города Куршумлия. Полиция сообщает, что автобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на местной дороге.

 

После аварии автобус с восемью пассажирами загорелся. Внутри автобуса были обнаружены три обгоревших тела, а четвертой жертвой ДТП считается водитель грузовика.

Трое пострадавших доставлены в больницу с тяжелыми травмами, еще трое получили легкие травмы.

Полиция расследует причину аварии.

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