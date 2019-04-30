В Сербии столкнулись автобус и грузовик: 4 погибших, 6 пострадавших
Вторник, 30 апреля 2019, 13:55
Четыре человека погибли и шесть получили травмы в результате лобового столкновения между автобусом и грузовиком на юге Сербии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.
Авария произошло в 6:45 утра во вторник недалеко от города Куршумлия. Полиция сообщает, что автобус выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на местной дороге.
После аварии автобус с восемью пассажирами загорелся. Внутри автобуса были обнаружены три обгоревших тела, а четвертой жертвой ДТП считается водитель грузовика.
Трое пострадавших доставлены в больницу с тяжелыми травмами, еще трое получили легкие травмы.
Полиция расследует причину аварии.
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