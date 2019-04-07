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Возле Копенгагена произошла стрельба, есть погибший и раненые

Воскресенье, 7 апреля 2019, 10:46

В результате стрельбы в районе Рунгстед в пригороде Копенгагена погиб один человек, четверо получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на датский телеканал TV2.

Стрельба произошла вечером в субботу. Жертвой стал 20 летний мужчина, четверо других были ранены.

 

"Мы работаем над версией сведения счетов бандитскими группировками и ищем нападавших, однако на данном этапе у нас еще мало информации", - сказал представитель полиции Лау Тигесен.

Сообщается, что полиция уже задержала 14 подозреваемых в связи со стрельбой.

Пострадавших мужчин в возрасте 20-27 лет доставили в больницу. Отмечается, что они получили незначительные ранения.

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