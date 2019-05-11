В Латвии cкончался раненый на полигоне албанский военный

По информации Министерства обороны Латвии, 10 мая в Рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных в начале недели ранений скончался военнослужащий албанского контингента - майор Клодиан Тануш.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LETA.

"Хотелось бы поблагодарить персонал и врачей клиники интенсивной терапии, которые делали все и до последнего боролись за жизнь солдата. Латвия выражает свою благодарность союзникам из Албании за вклад в расширение контингента НАТО на территории Латвии", - отметил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

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Напомним, 6 мая на Адажском полигоне в Латвии в результате разрыва мины погибла лейтенант вооруженных сил Албании Зарифи Хасанай и были ранены командир контингента Клодиан Тануш и сержант Юлиан Капай. Состояние третьего пострадавшего военнослужащего остается тяжелым.

Военная полиция начала и проводит уголовное производство по взрывум на полигоне Адажи.

В Латвии в составе боевой группы несут службу около 20 саперов из Албании.