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Украина открыла почетное консульство на Сардинии

Суббота, 11 мая 2019, 15:39

Почетное консульство Украины открылось в столице итальянского острова Сардиния, городе Кальяри.

Об этом сообщилo в Facebook посольство Украины в Италии, передает "Европейская правда".

"10 мая состоялась торжественная инаугурация Почетного консульства Украины в городе Кальяри", - говорится в сообщении.

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Украинy на Сардинии будет представлять почетный консул Энтони Гранде, который будет работать над усилением межрегионального диалога, развитием экономического и культурного сотрудничества и защиты прав украинской общины итальянского острова.

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