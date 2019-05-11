Украина открыла почетное консульство на Сардинии
Суббота, 11 мая 2019, 15:39
Почетное консульство Украины открылось в столице итальянского острова Сардиния, городе Кальяри.
Об этом сообщилo в Facebook посольство Украины в Италии, передает "Европейская правда".
"10 мая состоялась торжественная инаугурация Почетного консульства Украины в городе Кальяри", - говорится в сообщении.
Украинy на Сардинии будет представлять почетный консул Энтони Гранде, который будет работать над усилением межрегионального диалога, развитием экономического и культурного сотрудничества и защиты прав украинской общины итальянского острова.
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