Супермаркет в ФРГ критикуют за "мужчиноненавистнический ролик" ко Дню матери

Немецкий супермаркет Edeka подвергся критике пользователей социальных и традиционных медиа после публикации рекламного ролика ко Дню матери.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Рекламное видео компании называется "Мы благодарим!". В нем на черно-белых кадрах демонстрируется неуклюжесть отцов в различных ситуациях с детьми.

Сцены, где, например, отец засыпает, читая сказку на ночь, или попадает мячом в лицо дочери, выбив ей зубы, сопровождаются чтением текста детскими голосами: "Спасибо тебе. Спасибо за то, что ты всегда рядом. Ты заботишься обо мне . Чувствуешь, когда наступает нужный момент. Тебе я всегда могу все рассказать. А ты всегда меня выслушаешь. Ты - образец для меня в любой момент поддержишь меня, чем можешь. Благодарю тебя за красоту. И за чувственность".

Завершается ролик финальной фразой "Мама, спасибо тебе, что ты не папа" и кадрами с любящей матерью, которая демонстрирует заботу дочери в то время, как отец уплетает что-то похожее на чипсы.

Рекламный ролик раскритиковали за поддержку старых гендерных клише: показ мужчин безнадежно неуклюжими, а женщин - заботливыми и по-матерински ласковыми.

Многие пользователи соцсети Twitter ожидаемо осудили изображения мужчин в таком образе. Например, пользователь Freylis написал, что "это был отвратительный, наиболее мужчиноненавистнический видеоролик, который я когда-либо видел", а пользователь NassinMoruk отметил, что "если бы кто-то высмеял матерей в таком масштабе, то визг (феминисток) был бы огромный".

Читайте также В Польше смеются над министерством, которое посоветовало полякам брать пример с кроликов

Восхваление образа заботливой, любящей матери также подверглось критике. Исследовательница гендерных проблем Стиви Шмидель рассказала журналу Der Spiegel, что ролик был "пощечиной по лицу всех эмансипированных женщин".

"Возможно, рекламодатели действительно думали, что делают что-то хорошее для женщин в День матери. Но все пошло не так. Эта реклама является псевдо-прогрессивной. Она разделяет и усиливает борьбу между мужчинами и женщинами. Испорченный подарок ко Дню матери", - сказала исследовательница.

Видеоролик уже набрал более 1,8 миллиона просмотров на Youtube. Представители Edeka отметили в беседе с агентством новостей dpa, что они "хотели изобразить родителей не в плохом свете, а в несколько преувеличенном и юмористическом образе, и сказать "спасибо" всем матерям в День матери".