Датский депутат запустил агитацию на Pornhub

Датский политик нашел уникальный способ привлечения потенциальных избирателей - он решил разместить рекламу на порносайте Pornhub.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Йоахим Б. Олсен из "Либерального альянса" надеется, что реклама на Pornhub поможет ему переизбраться в парламент Дании на всеобщих выборах 5 июня.

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Бывший спортсмен Олсен, который выиграл серебряную медаль в толкании ядра на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, сказал журналистам, что избирателей нужно находить везде.

"Мы подумали, что это может быть забавно - запустить рекламу на Pornhub. Половина интернета - это порно, и вы должны быть там, где избиратели - в том числе на порносайтах", - сказал он.

Слоган политика, размещенный на сайте, звучит так: "Когда вы закончите мастурбировать - голосуйте за Йокко".

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Политик отметил, что заранее не обсуждал размещение рекламы на сайте с партией.

"Я знаю, что некоторые люди будут напуганы. Сегодня вообще невозможно сказать что-то, чтобы не огорчить кого-то. Те, кто знают меня как политика, знают, что я серьезный, но у меня есть чувство юмора, и я думаю, что это очень смешно", - сказал политик.