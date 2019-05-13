Датский депутат запустил агитацию на Pornhub
Датский политик нашел уникальный способ привлечения потенциальных избирателей - он решил разместить рекламу на порносайте Pornhub.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Йоахим Б. Олсен из "Либерального альянса" надеется, что реклама на Pornhub поможет ему переизбраться в парламент Дании на всеобщих выборах 5 июня.
Бывший спортсмен Олсен, который выиграл серебряную медаль в толкании ядра на Олимпийских играх 2004 года в Афинах, сказал журналистам, что избирателей нужно находить везде.
"Мы подумали, что это может быть забавно - запустить рекламу на Pornhub. Половина интернета - это порно, и вы должны быть там, где избиратели - в том числе на порносайтах", - сказал он.
Слоган политика, размещенный на сайте, звучит так: "Когда вы закончите мастурбировать - голосуйте за Йокко".
Политик отметил, что заранее не обсуждал размещение рекламы на сайте с партией.
"Я знаю, что некоторые люди будут напуганы. Сегодня вообще невозможно сказать что-то, чтобы не огорчить кого-то. Те, кто знают меня как политика, знают, что я серьезный, но у меня есть чувство юмора, и я думаю, что это очень смешно", - сказал политик.