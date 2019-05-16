Дату отставки Мэй определят после голосования по соглашению о Brexit

Премьер Британии Тереза Мэй отказалась назвать дату свои отставки, но пообещала согласовать график выборов нового лидера в ближайшие недели.

Об этом шла речь на заседании комитета Консервативной партии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Высокопоставленные члены комитета провели встречу с Мэй на фоне растущего давления на нее по поводу объявления даты отставки.

Председатель комитета Грэм Брэйди сообщил, что он снова встретится с Мэй в июне, чтобы "согласовать график выборов нового лидера" после голосования за соглашение о Brexit.

"Премьер-министр полна решимости обеспечить наш выход из Европейского Союза и посвящает свои усилия обеспечению второго чтения соглашения на неделе, которая начинается 3 июня 2019 года, утверждению данного соглашения и выходу Соединенного Королевства из Европейского Союза летом" - заявил он.

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"Мы договорились, что встретимся после второго чтения законопроекта, чтобы согласовать график выборов нового лидера Консервативной и юнионистской партии."– добавил Брейди.

По его словам, встреча состоится независимо от того, каким будет результат голосования по соглашению.