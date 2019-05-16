В АП рассказали, что Юнкер расплакался во время последней встречи с Порошенко

В администрации президента рассказали, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расчувствовался на последней для действующего президента Украины Петра Порошенко в качестве главы государства встрече в Брюсселе и даже расплакался.

Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Константин Елисеев в эфире телеканала "Прямой" в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Он (Юнкер - ред.) пригласил Порошенко просто в свой кабинет на встречу. Он очень умилился, скажу честно, он даже начал плакать. Ему тоже стало грустно. Как он сказал, за 5 лет они почти сроднились", - рассказал Елисеев.

Порошенко 13-14 мая находился с рабочим визитом в Брюсселе для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства".

Во время визита он вручил Юнкеру орден Ярослава Мудрого І степени.