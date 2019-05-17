Британия отменяет бумажные миграционные карты для въезда в страну

Людям, которые путешествуют в Британию, с 20 мая больше не нужно будет заполнять бумажную миграционную карту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Independent.

Сначала у британских властей были планы отменить миграционные карты для путешественников, прибывающих из семи стран, однако МВД Британии позже приняло решение отменить карты для всех иностранцев.

Сейчас все путешественники, которые прибывают в Британию из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, вынуждены заполнять бумажную миграционную карту (landing card). В ней они описывают цель поездки и условия пребывания.

Ежегодно выпускается около 11 миллионов таких карт. Однако МВД отдало распоряжение пограничникам, что "с 20 мая больше не будет требования к любому пассажиру любой национальности заполнять миграционную карту".

Председатель пограничной службы Британии Пол Линкольн заявил, что такой шаг поможет бороться с вызовами растущего пассажиропотока.

Он также добавил, что большинство данных, вносимых в такие карты, вскоре станут доступны для сбора в электронном виде.

Однако, по мнению британских профсоюзов, такая мера может привести к ослаблению пограничного контроля.