Австрия: оппозиция требует отставки вице-канцлера из-за встречи с "богатой россиянкой"

После обнародования секретных видеозаписей встречи нынешнего вице-канцлера, главы ультраправой Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе с "племянницей российского олигарха" оппозиция требует его отставки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Под давлением оказался и канцлер Себастьян Курц, чья Австрийская народная партия управляет правительством совместно с партией Штрахе.

Ожидается, что в субботу и Курц, и Штрахе выступят с заявлениями.

Напомним, накануне немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel обнародовали видеозаписи встреча, которая состоялась в июле 2017 года на Ибице. Штрахе встречался с россиянкой Аленой Макаровой, племянницей олигарха из окружения Путина. Она якобы планировала инвестировать не совсем легальные средства в Австрии, в том числе обсуждался приобретения ею австрийского издания Kronen Zeitung, где она предлагала продвигать линию Австрийской партии свободы, чтобы привести ее к победе на выборах.

Во время встречи, которая длилась почти 7 часов, Штрахе в обмен на российскую поддержку сделал собеседницы несколько сомнительных предложений. В частности, предлагал ей выгодные государственные контакты в случае участия своей партии в работе правительства.