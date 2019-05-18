Дональд Туск возглавил проевропейский марш в Варшаве

Тысячи людей прошли шествием по улицам Варшавы, чтобы отпраздновать членство Польши в Европейском Союзе перед ключевыми выборами в Европейский парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Президент Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, а также оппозиционные деятели Польши возглавили марш под названием "Польша в Европе" через центр Варшавы.

Проевропейская акция была направлена на то, чтобы подчеркнуть, что поляки хотят быть важным членом ЕС, хотя нынешнее правое правительство и относится критически к его институтам.

Лидеры левоцентристских партий призвали поляков голосовать на выборах, которые пройдут 26 мая, заявив, что они имеют решающее значение для позиции Польши в ЕС и сворачивания нынешнего скептического подхода Варшавы. Явка Польши на европейских выборах всегда была ниже 30%.

Туск призвал людей голосовать за партии, которые выступают за ЕС, заявив, что это будет голосование за "свободную, демократическую Польшу без страха, без принуждения, без презрения к другим."

Его слова были явной критикой правящей партии "Право и справедливость", чья политика в сфере средств массовой информации, миграции и правосудия глубоко расколола страну.

"Безопасная Польша в сильной и объединенной Европе - самая ценная политическая ценность для поляков сегодня", - сказал Туск.

Присутствие Туска на митинге и на предыдущих публичных мероприятиях вызвало спекуляции о том, планирует ли он вернуться в политику Польши и конкурировать с нынешним евроскептичним руководством после окончания срока его полномочий в ноябре.