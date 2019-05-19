Brexit: Мэй предложит парламенту варианты улучшения соглашения о выходе из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложит британским депутатам пакет мер для включения их в проект соглашения по выходу Британии из ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мэй написала в статье для The Sunday Times.

"Когда законопроект о выходе будет представлен членам парламента, он будет представлять новое, смелое предложение для членов парламента в Палате общин с улучшенным пакетом мер, который, я считаю, может получить новую поддержку. Он предоставит Brexit, который соблюдает решение, принятое британцами на референдуме, с Brexit, который хорош для рабочих мест, хорош для нашей безопасности и который направляет всю Великобританию на путь к светлому будущему за пределами ЕС", - написала Мэй.

Премьер сообщила, что правительство рассмотрит детали новых предложений на следующей неделе. Также будет рассмотрен вопрос о том, нужно ли будет проводить тестовые голосования для проверки поддержки возможных решений.

"Но каковы бы ни были результаты голосования, я не буду просто просить депутатов подумать еще раз. Вместо этого я попрошу их взглянуть на новое и улучшенное соглашение свежим взглядом и поддержать его", - написала Мэй.

Напомним, лидер Лейбористской партии Джереми Корбин объявил о провале переговоров с консерваторами по соглашению о Brexit.

Премьер-министр пообещала определить график своей отставки после голосования в парламенте по соглашению о выходе из ЕС. Британский парламент в очередной раз будет голосовать за проект соглашения о Brexit в первую неделю июня.